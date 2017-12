André Salineiro reúne 400 pessoas em lançamento de livro sobre Segurança Pública

Vereador André Salineiro, autor do livro Políticas Públicas em Segurança Pública e Defesa Social ao lado de convidados - Divulgação

Em apenas 3 horas, mais de 160 pessoas garantiram um exemplar do livro "Políticas Públicas em Segurança Pública e Defesa Social", lançado na última quinta-feira (dia 7), pelo policial federal e vereador André Salineiro. O evento reuniu mais de 400 convidados e contou com a presença de autoridades, como a vice-governadora Rose Modesto e os secretários municipais de Segurança Pública, Valério Azambuja e de Desenvolvimento Econômico, Luiz Fernando Buainain.

A cerimônia, na Livraria Lê, recebeu ainda o presidente da Fundesporte Marcelo Miranda e o Pró-reitor da Uninter (Centro Universitário Internacional) Dr. Rodrigo Berte. O Centro Universitário foi o grande incentivador do livro. "A obra do autor André Salineiro passou por todos os critérios e já faz parte de todos os programas de graduação e pós em Direito, cursos que têm nota 5 no MEC, ou seja, a melhor nota. Salineiro é um ser humano espiritualizado, um profissional dedicado e um político não viciado, preocupado com a justiça e defesa social", disse Berte, representando o reitor da Uninter e a editora chefe da Intersaberes, Lindsay Azambuja. Ele entregou ao autor uma menção honrosa do reitor da instituição.

O presidente da Fenapef (Federação Nacional dos Policiais Federais) Antônio Luís Boudens também participou do evento. Ele lembrou que o autor faz parte de um grupo de 26 policiais federais hoje inseridos na política, por meio de cargos eletivos como vereadores, deputados e prefeitos, interessados no combate à corrupção.

Salineiro agradeceu a presença de todos e deu destaque ao apoio da família. "Para escrever este livro, assim como na minha profissão, dediquei horas. Não penso, de forma alguma, em ser o dono da razão. Não há 'achismos', mas sim horas e horas de estudo, por isso agradeço a minha esposa e filhas por terem compreendido minhas ausências e estarem comigo em todos os momentos difíceis", disse.

Presença – Também prestigiaram o evento o arcebispo da Arquidiocese de Campo Grande Dom Dimas Lar Barbosa; os vereadores Vinícius Siqueira, Cida Amaral, Papy, Willian Maksoud e Dr. Antônio Cruz; o juiz Albino Coimbra Neto; presidente da Apac (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) Dra. Helita Barbosa; o arquiteto renomado Luís Pedro Scalise; o diretor da ACICG (Associação Comercial de Campo Grande) Paulo Matos; o presidente da OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil) Mansour Elias Karmouche; o presidente do Sinpef (Sindicato dos Policias Federais do Mato Grosso do Sul) Leonardo Corniglion; o publicitário e apresentador de TV Felipe Todesco e o diretor regional da Associação de Peritos Criminais Federais Andre Luís de Abreu; entre outras personalidades.