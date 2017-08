André Marques pergunta como Anitta dorme e ela responde: 'Você não lembra?'

Uma das cantoras a se apresentar no especial Chacrinha - O Eterno Guerreiro, que vai ao ar nos canais Globosat, Viva e Globo, Anitta também respondeu a perguntas dos jurados.

"Eu gostaria de saber como a Anitta dorme. Calcinha? Pijama? Ou dorme pelada?", questiona André Marques. Anitta dá uma resposta curta e incisiva: "Você não lembra?".

A plateia vibra com o momento. "Essa foi para você aprender", diz Stepan Nercessian, que interpreta Chacrinha.

"Eu vou responder de pé, seu Barbosa. Como se passa no passado... Não, no futuro eu me lembro excelentemente disso. Mas no caso para os colegas que não sabem, como seria no passado? Porque no futuro nós sabemos que é de calcinha", disse André Marques desconcertado.

A nova atração inspirada no Cassino do Chacrinha foi gravada em maio, mas só agora alguns trechos tornaram-se públicos.

Na bancada de jurados do especial também estão: Luciano Huck, Angélica, Tiago Leifert, Ana Maria Braga, Gloria Maria , Fernanda Lima e Regina Casé.

Além de Anitta, as atrações músicas que passaram pelo palco de Chacrinha - O Eterno Guerreiro foram Sidney Magal, Fábio Júnior, Ney Matogrosso, Luan Santana, Alcione, Marília Mendonça e Roberto Carlos.

Veja Também

Comentários