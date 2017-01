André Conti e Flávio Moura deixam a Companhia das Letras

A Companhia das Letras informou nessa terça-feira, 24, a saída dos editores André Conti e Flávio Moura que seguirão na abertura da própria editora.

Em nota o presidente do grupo de Luiz Schwarcz anunciou que a notícia foi recebida com tristeza e alegria. "Uma das principais tarefas do publisher é a de ajudar a formar editores e profissionais do livro. Ao ver os jovens editores que agora nos deixam ter a coragem de iniciar um empreendimento editorial no Brasil, fico orgulhoso e esperançoso. Torço para que os anos de aprendizado na Companhia das Letras sejam úteis para a nova editora - e desejo a ela muito sucesso."

Schwarcz acrescentou que outros profissionais vão acompanhar a dupla na empreitada. "Eles estarão acompanhados na nova editora por pessoas queridas à Companhia das Letras, e que também tiveram importante papel na nossa história: Ana Paula Hisayama, Marcelo Levy e Leandro Sarmatz."

Veja Também

Comentários