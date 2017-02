Ana Ruas apresenta série A Floresta Encantada no MARCO

A nova edição expositiva do museu chama-se 4 Mostras 4 Artistas. Com os artistas paulistas Katia Canton, Marcos Amaro, Alessandra Rehder e da gaúcha Ana Ruas, que reside há 20 anos em MS.

A obra de Ana Ruas como um todo se elabora a partir de questões próprias da linguagem da pintura ora preenchendo pequenas telas, ora cobrindo um grande painel ou parede.

Nesta série, Floresta Encantada, a artista pesquisa imagens captadas da natureza e/ou de conversas feitas com o público infantil. Busca respostas para as relações entre as formas e as cores, o suporte e a imagem, a vivência do ateliê, a relação de trocas entre o artista e o público infantil, por fim, discute o uso do espaço.

Nesta mostra, a artista levará telas em pequeno formato euma pintura com tinta acrílica de 5m de altura por 5 de largura, que cobrirá uma das paredes da sala expositiva. Cinquenta crianças, entre 1 e 11 anos, coparticiparam da elaboração da tela, entre os meses de dezembro e janeiro deste ano, durante oficinas que seu ateliê ofereceu. Na parte mais baixa, as crianças pintavam na ponta dos pés ou na escada para alcançar o mais alto que podiam. No alto de um andaime a artista concluiu a pintura , sem interferir nas pinceladas dos colaboradores. Esta tela convida o espectador a procurar elementos e formas escondidas entre as pinceladas de tinta escorridas, por todo o lado.

Telas, em pequenos formatos, pintadas pela artista também fazem parte da mostra. Neste caso, florescom muito contraste de cores, ou banhadas de luz, são expostas em uma parede branca.

“Esta pintura,em grande formato, me deixou extremamente feliz, eu me diverti e me emocionei coma coparticipação das crianças.Quando terminei, mandei um WhatsApp para as mães e fiz a seguinte pergunta para as crianças: O que uma floresta precisa ter para se tornar encantada? Por que ela é encantada? Recebi vários áudios incríveis e o público pode conferir as respostas durante a visita. Eu convido os pais para levarem as crianças ao museu no dia da abertura ou durante o período expositivo. Eu convido os adultos a saírem de casa para apreciarem esta edição expositiva, pois está sendo elaborada por nós artistas com muito carinho. Os artistas que estão vindo de São Paulo são maravilhosos e merecem nosso prestígio”.

Serviço

Edição: 4 mostras 4 artistas

Sala Expositiva de Ana Ruas: Floresta Encantada

Local: MARCO - Museu de Arte Contemporânea de MS

Abertura: 14 de Fevereiro de 2017 às 19h30

Visitação: até 26 de Março

Horário de funcionamento: De Terça a Sexta das 7h30 às 17h30;Sábados e Domingos das 14h às 18h

Endereço: R. Antônio Maria Coelho, 6000 - Carandá Bosque, Campo Grande - MS, 79021-170

Mais informações: 67 99202-4095 ( Ana Ruas)

Entrada gratuita

