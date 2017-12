Ana Maria Nascimento e Silva, atriz e apresentadora, morre no Rio aos 65 anos

Nos anos 1980, a atriz participou de produções como "A Mulher Sensual" (1981) e "Ao Sul do Meu Corpo", com direção de Paulo César Saraceni - Reprodução

Atriz, produtora e apresentadora, Ana Maria Nascimento e Silva morreu na nesta quinta-feira, 30, no Rio de Janeiro. Aos 65 anos, ela lutava contra um câncer de mama. O velório foi marcado para sábado, 2, no Memorial do Carmo, localizado na zona Norte da capital, a partir das 9h. A cerimônia será realizada até às 15h, quando a artista será cremada.

Ana Maria era viúva de Paulo César Saraceni, morto em 2012. Ela deixa dois filhos e duas netas.

Filha de Harry Anastassiadi, ex-presidente da Fox Film na América Latina, a atriz era também formada em História da Arte e realizou cursos de especialização na Europa.

O cinema entrou de fato na vida de Ana Maria no filme "Paraíso no Inferno", de 1977, dirigido por Joel Barcelos. A carreira na tela grande incluiu atuações em produções como "O Bem Dotado - O Homem de Itu", longa de 1978 no qual ela atuava ao lado de Nuno Leal Maia.

Nos anos 1980, a atriz participou de produções como "A Mulher Sensual" (1981) e "Ao Sul do Meu Corpo", com direção de Paulo César Saraceni.

Dentre as novelas nas quais Ana Maria atuou estão sucessos como "O Salvador da Pátria", que entrou no ar em 1989, "Quatro por Quatro" (1994) e "Zazá" (1997).