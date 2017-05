Ana Maria Braga recebe doces de abóbora e brigadeiros de Taís Araújo

Ana Maria Braga começou o "Mais Você" desta terça-feira, 16, recebendo doces que Taís Araújo enviou junto a um bilhete. No recado, a atriz brincou sobre a situação que ocorreu na última segunda-feira, 15, quando ela se recusou a comer o prato servido pela apresentadora por não gostar de abóbora.

"Ana, passei na padaria e pedi todos os brigadeiros e doces de abóbora para você e sua equipe incrível. Pode me chamar para os brigadeiros, já o doce de abóbora... Deixa para quem gosta, né?! Beijos, Taís", dizia o bilhete, lido ao vivo por Ana Maria.

A apresentadora então respondeu ao recado com bom humor: "Taís, adorei, adorei! E olha aqui, ela trouxe uma profusão de doce de abóbora e os brigadeiros, que eu diria que aqui a gente tem brigadeiros melhores".

"Eu não comi ainda, mas você está convidada para vir comer os brigadeiros. E para com esse bullying com a minha abóbora, que minha abóbora nem dormiu essa noite. Agora é o doce. Não precisa comer abóbora não, gente, está tudo muito bem, obrigada. Ganhei até presente. Obrigada, Taisinha, bom dia", finalizou Ana Maria.

