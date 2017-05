Ana Maria Braga erra nome da dupla Simone e Simaria no 'Mais Você'

Quem assistiu ao "Mais Você" na manhã desta quarta-feira, 3, pôde curtir a presença de Simone e Simaria no programa da TV Globo - e também perceber que saber os nomes das cantoras sertanejas da atualidade pode não ser tão fácil assim.

A apresentadora Ana Maria Braga chamou a dupla para cantar e, ao anunciá-las, disse: "Simone e Maraíra", sendo imediatamente corrigida por Louro José, que gritou "Simaria". A dupla riu discretamente e começou a cantar "Loka", novo single em parceria com Anitta.

Nas mídias sociais, muita gente se identificou com a dificuldade da apresentadora de acertar o nome da dupla - uma das muitas do 'feminejo' atual. "SIMONE E MARAIRA AAAAAAA... Namaria Braga gente como a gente", escreveu uma internauta no Twitter.

