Ana Maria Braga apresenta programa em set de 'Deus Salve o Rei' e agita internet

Eles mostraram alguns bastidores e falaram sobre técnicas da produção da trama, que segundo a opinião de internautas segue a linha da série "Game Of Thrones", sucesso no mundo todo - Reprodução / TV Globo

A estreia da novela "Deus Salve o Rei" será na próxima terça-feira, dia 9, mas já nesta sexta-feira, 5, a apresentadora Ana Maria esteve no set de filmagens da trama, nova produção da Globo que está chamando a atenção pela tecnologia envolvida.

No primeiro bloco do programa "Mais Você", a apresentadora andou pelo set e conversou com diretores e produtores da novela. Eles mostraram alguns bastidores e falaram sobre técnicas da produção da trama, que segundo a opinião de internautas segue a linha da série "Game Of Thrones", sucesso no mundo todo.

Ana Maria foi chamada de "rainha" e chamou a atenção de usuários da internet. "Já podem deixar a Ana Maria fixa no elenco da novela, seria uma boa matriarca", escreveu, por exemplo, uma usuária do Twitter.