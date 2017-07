Na edição desta sexta-feira, 28, do programa Mais Você, da Globo, a apresentadora Ana Maria Braga apareceu vestida de abacaxi e fez a alegria da internet. Com um programa totalmente dedicado à fruta, 'Namaria' ensinou desde receitas até fazer objetos com a casca.

Além do look da apresentadora, outro ponto alto do programa foi a entrevista com pessoas obcecadas por abacaxis. Obviamente tudo isso rendeu uma montanha de memes.

