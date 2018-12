Ana Hickmann sofre novas ameaças: 'Tô sendo perseguida'

A apresentadora Ana Hickmann usou seu Instagram nesta quarta-feira, 12, para revelar que está sofrendo novas ameaças em suas redes sociais. Em 2016, um homem invadiu o quarto em que estava hospedada em um hotel e lhe ameaçou com uma arma, após ter enviado insistentemente diversas mensagens ofensivas para as redes sociais de Ana.

Rodrigo Augusto de Pádua se hospedou por dois dias no hotel em que a apresentadora estava em Belo Horizonte. Seu cunhado, Gustavo Correa, matou o invasor e foi indiciado por homicídio doloso pelo Ministério Público de Minas Gerais. Em abril de 2018, Gustavo foi absolvido da acusação.

"Mais uma vez tô sendo perseguida, por uma outra pessoa totalmente descompensada, maluca, que começou mandando mensagem nas minhas redes sociais, tentando me atingir de todos os jeitos, me ofendendo, falando absurdos", contou Ana.

Ela conta que tentou ignorar as mensagens, em vão: "Quando ela percebeu que não dei corda, foi pra pessoas próximas a mim. E ela tá pegando muito pesado. ... A pessoa tem o mesmo perfil do outro rapaz que quase tirou minha vida, que apontou um revólver pra minha cabeça, quase acabou com minha família toda."

A apresentadora passou informações sobre o perfil que alega estar sendo o responsável por enviar as ameaças: "É uma brasileira que mora em Portugal .... Eu comecei bloqueando, mas percebi que a perseguição continua com meus amigos e com todo mundo."

"Antes, a gente apagava e bloqueava, desta vez não dá mais. Eu não vou mais viver com medo, ela tá me assustando, me perseguindo, me coagindo, falando coisas muito pesadas e não posso deixar desse jeito. Então tô tornando isso público", desabafou.

"Eu tenho medo de pessoas que escrevem mensagens te ofendendo, falando da sua moral, da sua parte física, da sua família, coisas absurdas, inclusive de demônio."

Por fim, Ana mandou um recado diretamente para a autora das mensagens: "Você pode achar que tá escondida em outro país, atrás de uma conta de Instagram. Se você queria minha atenção, você conseguiu. Você me assustou, me deixou apavorada. Assim como outro maluco quase acabou com a minha vida e a da minha família."

"Você conseguiu me intimidar, mas não vou ficar calada, chega. Não vou tolerar mais uma pessoa fazendo mal pra minha vida."

"Não vou tolerar outro psicopata na minha vida. Pode ter certeza que as atitudes já estão sendo tomadas pra me proteger e proteger toda a minha família."