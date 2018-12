Ana Furtado inicia quarta semana de radioterapia: 'Está tudo bem'

Após concluir quimioterapia, a apresentadora Ana Furtado está fazendo radioterapia. Nesta segunda-feira, 3, ela iniciou a quarta semana do tratamento, disse que "está tudo bem" e falou sobre as orientações que está seguindo para manter a pele saudável.

Os cuidados têm o objetivo de evitar prejuízos na área tratada com radiação e ajudar no tratamento como um todo.

Segundo Ana, a pele fica "bastante castigada" devido à radiação, e ela está usando sabonetes, cremes e peças íntimas específicas para se proteger. Mas ela alerta: "Essa é uma fórmula que está dando certo para mim e que foi indicada pelo meu médico. Os efeitos da radio podem variar muito de acordo com o tipo de radiação, quantidade, estado de saúde do paciente e medicamentos usados. Portanto, é muito importante que você siga os cuidados e produtos recomendados pelo seu médico", disse.

Para evitar o ressecamento da pele, ela toma banho uma vez por dia, usa sabonete de glicerina e passa creme hidratante três vezes por dia. Não ficar exposta ao sol e tomar bastante água são outras orientações que ela está seguindo.

No Instagram Stories, ela detalhou melhor cada uma das recomendações e reforçou que o método é individualizado, ou seja, cada paciente deve seguir as orientações do próprio médico.

Com sessões diárias de radioterapia, a apresentadora se mostra otimista e incentiva quem passa pelo mesmo processo. "Mantenha a fé, confiança e esperança no sucesso do tratamento. Já está comprovado que o otimismo e pensamento positivo ajudam muito para isso", afirmou.

Ana Furtado revelou a luta contra o câncer de mama em maio deste ano. Na ocasião, ela já tinha feito a cirurgia para retirada do tumor. A apresentadora disse que descobriu a doença após um autoexame e uma mamografia e, por isso, também ressaltou a importância do autoexame.