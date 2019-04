Ana Cañas canta jazz em show inédito e gratuito na Pinacoteca de São Paulo

A cantora paulistana Ana Cañas apresenta nesta quarta-feira, 24, show inédito de jazz, estilo em que começou sua carreira, na Pinacoteca de São Paulo. O espetáculo estreia a programação da série Goodyear Jazz na Pina, continuação do projeto Música na Pina. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados no local meia hora antes do show.

A série integra a celebração dos 100 anos da Goodyear no Brasil. Com curadoria de André Guilger, do tradicional bar de jazz Madeleine, o programa contempla variações da cena jazzística da capital, que incluem o jazz tradicional de Nova Orleans, a Diva, o jazz brasileiro e o free jazz.

No show, Cañas interpretará releituras de sucessos da sua carreira, como "Tô na vida", e de seu novo álbum, "TODXS". A cantora também fará covers de canções como "Feeling Good", "My Funny Valentine" e "Summertime". A banda conta com os músicos Marco da Costa, na bateria, Fabá Jimenes, na guitarra, e Marcelo Cabral, no baixo acústico.

Serão, ao todo, quatro apresentações ao longo do ano: Lupa Santiago Quarteto no dia 26 de junho, Amilton Godoy & Tico D´Godoy Quarteto em 17 de julho e Jazz Band Ball no dia 11 de setembro. O horário de visitação do museu será estendido nessas datas. A entrada é gratuita após as 17 horas e as senhas devem ser retiradas 30 minutos antes do show.