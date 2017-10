Amy Winehouse pode ganhar musical sobre sua vida

A cultuada cantora Amy Winehouse pode ganhar um musical em sua homenagem, de acordo com membros de sua família. A informação é do jornal inglês The Sun.

"Um musical celebrando sua vida e música está sendo cogitado para um futuro próximo. É algo que eu realmente gostaria que acontecesse, e digo que estou feliz por isso ir para frente. Será no West End. Nós queremos fazer algo que relembre Amy pelo que ela era, há muito mais dela do que apenas drogas e álcool", disse seu pai, Mitch.

A ideia é que a produção, que por enquanto é apenas uma ideia, se torne realidade na cidade de Londres, no Reino Unido, onde Amy vivia.

Não é a primeira vez que sua vida rende uma obra. Em 2016, o documentário Amy, sobre sua trajetória, foi contemplado com um Oscar.

