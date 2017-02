'Amor & Sexo' aborda machismo e mostra cena de nu frontal masculino

O programa "Amor & Sexo", da Rede Globo, voltou a ser um dos assuntos mais populares das redes sociais. No episódio desta quinta-feira, 9, abordou temas relativos ao universo masculino e ampliou o debate sobre machismo.

"Homem que é homem não tem medo, tem raiva. Homem que é homem não fala o que sente, se cala. Não perde, nem pede desculpa. Homem que é homem não faz amor, dá madeirada. Homem que é homem engole o choro. Homem que é homem não elabora, age e até mata. Precisamos falar sobre isso", disse a apresentadora Fernanda Lima na abertura da atração.

Após depoimentos de Ney Matogrosso e Juliano Cazarré, convidados da noite, o programa promoveu games e debates sobre o homem e a masculinidade. Os assuntos já vinham mexendo com os ânimos na web, mas a cena final foi a responsável por quebrar as redes sociais: um bailarino foi inteiramente despido e o programa exibiu um nu frontal masculino, para o delírio do público.

