Amigos e colegas lamentam a morte de Paulo Silvino

Amigos, colegas e fãs usaram as redes sociais para lamentar a morte de Paulo Silvino. O ator e humorista faleceu nesta quinta-feira, 17, aos 78 anos, no Rio. Segundo a Rede Globo, ele estava em casa, na Barra da Tijuca, bairro da zona oeste da capital. Afastado da TV desde o ano passado, Silvino lutava contra um câncer no estômago.

"Mais um mestre parte para outra dimensão, deixando corações partidos. Paulo Silvino, meu amado! Meu pai dirigia o programa "Balança Mas Não Cai", que era apresentado pelo Silvino. No dia das crianças de 1982, meu Velho abriu uma única exceção durante toda a minha infância e deixou que seu filho palhaço aparecesse no programa. E eu, do alto dos meus oito anos, fiz minha estreia profissional na TV, invadindo a abertura do programa, tirando o microfone do Silvino e apresentando eu mesmo, o especial do dia das criança. Vejam a importância desse homem, na minha carreira e na minha vida!", disse, no Instagram, o ator Lúcio Mauro Filho.

Silvino também foi homenageado pelo humorista Hélio de la Peña: "Muito triste com a morte do Paulo Silvino. Cara muito gente boa que me fez rir muito. Descanse em paz, Paulo. Mas não esqueça o crachá!", escreveu no Twitter. Evandro Mesquita, Marcos Valle, outros artistas e fãs também se manifestaram sobre a morte do humorista nas redes sociais.

