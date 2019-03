Amber Heard recorda momento em que assumiu sexualidade aos pais

A atriz Amber Heard recordou o momento que assumiu sua sexualidade aos pais e revelou estar se relacionando com uma mulher. Durante um painel da SXSW, evento nos Estados Unidos que reúne palestras sobre cinema, música e tecnologia, a atriz de Aquaman explicou que seus pais não sabiam como processar a informação, principalmente por causa da influência religiosa.

"Me lembro que, quando contei a eles sobre meu relacionamento, que eu estava apaixonada por essa mulher, no início foram apenas lágrimas", relembrou. Com o passar dos anos, ela notou o comportamento dos pais mudar lentamente, deixando de lado a visão binária sobre o que é certo ou errado.

Amber Heard assumiu sua sexualidade publicamente em 2010, mesmo após receber alertas de que isso poderia ter um impacto negativo em sua carreira. Entre 2008 e 2012, a atriz namorou Tasya van Ree.

Em 2015, casou-se brevemente com Johnny Depp. O relacionamento terminou pouco mais de um ano depois e envolveu denúncias de agressão física cometida pelo ator de Piratas do Caribe.