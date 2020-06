Amazon suspende venda de livro após hashtag #SeExplicaAmazon

A Amazon anunciou a suspensão da venda do livro Anjos Proibidos (1991), de Fábio Cabral, depois que internautas levantaram a hashtag #SeExplicaAmazon - (Foto: Divulgação)

A Amazon anunciou a suspensão da venda do livro Anjos Proibidos (1991), de Fábio Cabral, depois que internautas levantaram a hashtag #SeExplicaAmazon, cobrando um posicionamento da empresa sobre o conteúdo do livro.

No volume, o fotógrafo retrata meninas de 10 a 17 anos seminuas, às vezes em lugares públicos, como o Vale do Anhangabaú. O livro foi proibido pela Justiça e Cabral chegou a depor em inquérito na época, que resultou numa acusação do Ministério Público baseada no Artigo 241, do Estatuto da Criança e do Adolescente. O fotógrafo foi inocentado no caso.

"A Amazon agradece pelo alerta", escreveu a empresa no Twitter. "Suspendemos o produto assim que fomos informados, e estamos investigando", completou, ao usar a própria hashtag para divulgar a mensagem.

Na rede social, internautas se revoltaram e classificaram o livro como pornografia infantil. Alguns chegaram a divulgar o perfil pessoal do fotógrafo.

O livro era vendido por quase R$ 10 mil no marketplace da Amazon (ou seja, não era oferecido pela própria empresa).