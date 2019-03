Amazon anuncia nova série 'El Presidente'

A Amazon anuncia uma nova série Prime Original, El Presidente, que é composta por oito episódios. Inspirada em personagens reais, a produção explora o escândalo de corrupção envolvendo o mundo do futebol, em 2015, conhecido como Fifa Gate. A série, que entrará em produção este ano, será dirigida pelo diretor e roteirista vencedor do Oscar Armando Bo. No elenco, Andrés Parra e Paulina Gaitán.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.