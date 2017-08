Amalia, mulher de Evaristo, compartilha foto dos primeiros dias no Reino Unido

A administradora Amalia Stringhini, esposa do jornalista Evaristo Costa, fez um post no Instagram comemorando a chegada da família a Cambridge, no Reino Unido, cidade na qual devem vão passar temporada enquanto ela estuda.

É como estar em casa! Paciência paga! Após 10 longos anos. Muito orgulhosa em estar de volta", disse a mãe de Francesa e Antonella na legenda da foto que conta com imagens do famoso Granta Park, localizado dentro do campus da universidade de Cambridge.

Evaristo se despediu do Jornal Hoje na última quinta-feira, 27, dias após anunciar que estava saindo da Globo para viver um ano com a família no exterior. No post, um dos seguidores pediu para Amalia pedir ao âncora voltar para o telejornal. "Não posso fazer nada. Ele cuida da sua própria vida", respondeu de forma bem humorada.

Veja Também

Comentários