Amal Clooney faz primeira aparição após nascimento dos filhos

No último sábado, 2, no Festival de Cinema de Veneza, na Itália, a advogada Amal Clooney fez sua primeira aparição pública após o nascimento dos filhos gêmeos, em junho. Ela usou um vestido fluido lilás da Versace na première do filme 'Suburbicon', dirigido por seu marido, George Clooney.

Ela completou o visual com brincos de pedras e batom vinho. Seu cabelo, que está no comprimento bob, foi arrumado com ondas ao estilo dos anos 1920.

A maquiadora britânica Charlotte Tilbury compartilhou em seu Instagram outros dois looks usados por Amal durante o final de semana na Itália: um longo de franjas azul da grife Missoni e um vestido verde em camadas da grife francesa Madame Gres, de 1967.

