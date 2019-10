Alunos do Centro Estadual para Superdotação realizam exposição no Marco

“A mostra de arte tem como objetivo divulgar os trabalhos desenvolvidos nos atendimentos educacionais especializados e propiciar aos estudantes o aprimoramento de competências artísticas e a valorização da pluralidade cultural, através do desenvolvimento do pensamento artístico e percepção estética, explica Eliane Fraulob, gerente pedagógica da instituição.

A exposição é composta por diversas obras, incluindo desenhos, pinturas e objetos artísticos dos estudantes de Arte/Criação e Desenho, além de pinturas das paletas abordando o tema “Ser” Humano, no qual cada estudante discorreu plasticamente sobre o suporte, tendo em vista seu conhecimento e expressão própria.

Ceam/AHS – O Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidades/Superdotação foi criado por meio do decreto nº 14.786 em 24 de julho de 2017 que reorganiza o Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação sendo mantido pela Secretaria de Estado de Educação, vinculado diretamente a Coordenadoria de Políticas para Educação Especial e à Superintendência de Políticas Educacionais.

O Ceam/AHS tem como objetivo identificar, avaliar, acompanhar e prestar o Atendimento Educacional Especializado (AEE) aos estudantes com Altas Habilidades/Superdotação, da rede estadual de ensino. Como também, promover a formação continuada dos profissionais da educação, oferecer orientação e acompanhamento às famílias e a comunidade escolar. Bem como também, implantar e implementar parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando ampliar as condições de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas com Altas Habilidades/Superdotação de forma a estimular e favorecer o desenvolvimento de suas potencialidades.

São ofertados atualmente AEE de enriquecimento curricular nas áreas de Arte e Criação, Arte e Desenho, Música, Canto, Ciência da Natureza, Física, Química, Cosmologia, Filosofia, Matemática, Linguagem, Prática Pedagógica do Xadrez, Circo, Dança, Pedagogia e Projetos.

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) caracteriza-se por um serviço de natureza pedagógica, prestados de forma suplementar a formação do estudante, considerando suas habilidades, interesse, ritmos e estilos de aprendizagem em contra turno ao ensino comum. Atualmente são realizados semanalmente em média 500 atendimentos especializados.

Serviço – A abertura da exposição será no dia 21 às 19 horas e ficará aberta para visitação até o dia 25 das 7h30 às 17h30. O Marco está localizado na rua Antônio Maria Coelho, 6000 no Parque das Nações Indígenas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3314-1244.

Contato para a Imprensa:

Eliane Fraulob: 99282-6368

Texto: Jefferson Benicio

Foto: Divulgação