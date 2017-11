Alunos com altas habilidades inauguram mostra inspirada pela história do Hotel Gaspar

Campo Grande (MS) – O Museu da Imagem e do Som (MIS), da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), inaugura nesta terça-feira (21.11), às 19h, a exposição de artes plásticas “Hotel Gaspar”, com desenhos produzidos por estudantes do Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidades de Campo Grande (CEAM/AHS). A entrada é franca.

A mostra possui 47 telas e 38 desenhos que usam como inspiração um dos pontos mais tradicionais da Capital. Inaugurado em 26 de agosto de 1954, o hotel Gaspar é um marco da arquitetura e testemunha do crescimento e das mudanças vividas por Campo Grande.

Em frente à antiga estação ferroviária, mantém ainda hoje a mesma fachada, diversos móveis de época e um terraço com uma vista privilegiada, que alcança os bairros mais antigos da Capital e o pátio da antiga estação, hoje ponto cultural.

CEAM

Com 87 alunos matriculados, o Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidades é gerido pela Secretaria de Estado de Educação (SED) e realiza atendimento multidisciplinar a alunos com altas habilidades/superdotação.

O espaço atende alunos com idade de 6 a 18 anos indicados, principalmente, por professores das escolas e que passaram por um processo de avaliação psicoeducacional feito por equipe treinada para identificar altas habilidades.

As aulas oferecidas no Centro acontecem no contraturno das aulas (de manhã para quem estuda à tarde e vice-versa) até quatro vezes por semana. De acordo com o interesse do estudante, o professor elabora o planejamento individualizado, com conteúdo que pode ser, entre outras áreas, de Ciências, Física, Matemática, Arte, Música, Arte, Música, Xadrez ou Língua Portuguesa.

A exposição “Hotel Gaspar” fica aberta à visitação até o dia 8 de dezembro. O MIS fica no Memorial da Cultura e da Cidadania, na avenida Fernando Correa da Costa, 559, no terceiro andar. A entrada é franca.

Marcio Breda – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)

Foto: Divulgação