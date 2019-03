Alterações nas manhãs da Globo

Como era previsto, as manhãs da Globo não mais terão o programa Bem Estar, que, a partir do dia 8 de abril, passará a ser um quadro do Encontro com Fátima Bernardes. De acordo com comunicado da emissora, o Mais Você, comandado por Ana Maria Braga, entrará às 9h, continuando no mesmo esquema, com seus convidados para o café da manhã, na Casa de Cristal, junto como Louro José, é claro. Na sequência, virá o Encontro, que começará às 10h30 e finalizando às 12h, que contará, então, com Michelle Loreto com os temas relativos à saúde.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.