Alok responde Roberta Miranda: 'preconceito com o trabalho de DJ'

O DJ Alok publicou nesta segunda-feira, 18, uma resposta ao comentário feito por Roberta Miranda sobre o trabalho dos Djs.

No último domingo, 17, durante o Domingão do Faustão, Roberta Miranda postou um trecho da apresentação do Dj Alok com a seguinte pergunta: "Alguém poderia me responder qual o trabalho do DJ?".

Diante da resposta "fazer música", dada por um seguidor, ela rebateu: "A música já está feita amigo! risos".

O próprio Alok usou os stories de seu Instagram para falar sobre o caso: "Eu vi um post da Roberta Miranda dizendo que o trabalho de DJ se resume apenas a apertar um botão"

"Acho importante levantar esse ponto, porque ainda existe muito preconceito em relação ao trabalho do DJ. Meus pais são DJs há mais de 20 anos. Eu sei o quanto já fui motivo de piada nas escolas quando dizia que meus pais eram DJs, porque ninguém entendia.

Alok, porém, evitou fazer críticas à cantora, com quem afirmou que gostaria até mesmo de dividir o palco em uma futura ocasião: "Não culpo ela, porque talvez não faça parte da realidade dela. ... Acredito que ela não tenha feito isso com intuito de me ofender, até porque ela aparenta ser uma pessoa muito bem-humorada."

"Muitos DJs lutam muito pra conquistar espaço. Passei mais de três meses pra produzir a música nova. Todo um processo de criatividade, letra, produção, passei o dia inteiro no estúdio, pra poder ir no Faustão e 'apertar o play'", encerrou.

Confira a publicação feitas por Roberta Miranda abaixo:

