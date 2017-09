Alicia Keys faz o maior protesto político do Rock in Rio

Uma mulher e um piano segurando tudo em frente à multidão que ocupava o palco Mundo. Alicia Keys é a amálgama de tudo o que a música norte-americana produziu de mais sensacional. Grande voz, carisma sem apelações, sensualidade, com uma banda sensível, de aparecer em poucos momentos. Alicia e seus longos e coloridos rastas tem um poder de atração incrível.

Ao lado de Pretinho da Serrinha, a cantora trouxe ao palco uma líder indígena chamada Sonia, que fez o maior protesto e mais contundente até aqui: "Existe uma guerra contra a Amazônia. O governo quer colocar a venda uma área grande de reserva mineral. Senadores, vocês têm a chance de evitar isso na votação que vai haver. E nós estaremos de olho. Não existe plano B."

Sonia estava se referindo à polêmica Renca, sobre a qual Gisele Bündchen já havia protestado, na abertura do festival. E a tal votação do Congresso será no dia 20 de setembro. Isso tudo enquanto Alicia tocava "Kill Your Mama". Foi de arrepiar.

