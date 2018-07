Alice Wegmann fala sobre luta contra transtorno alimentar

A atriz Alice Wegmann participou do Encontro com Fátima Bernardes desta segunda-feira, 16, e relembrou ter sofrido com transtornos alimentares em sua adolescência.

Durante uma conversa, que contou também com Mirian Bottan, jovem que superou uma bulimia e faz sucesso com postagens enaltecendo 'corpos reais' em seu Instagram, Alice se abriu:

"Desenvolvi um transtorno alimentar quando tinha quinze anos de idade .... É muito importante ter gente falando sobre as nossas inseguranças, nossas fraquezas, é importante colocar isso pra gente saber que não está sozinha."

Alice contou que começou a ter problemas aos 15 anos de idade, no momento em que começou a trabalhar na TV. Segundo ela, por ter feito oito anos de ginástica olímpica, em que chegava a treinar cerca de sete horas por dia, além de ter uma "estrutura mais larga", acabava não se sentindo bem em relação à sua aparência.

"Com 15 anos eu não entendia muito isso e queria me encaixar ali em algum lugar. Comecei a ter problemas por causa disso. Comecei a fazer dieta, a almejar um outro corpo que eu não poderia ter, porque não faz parte da minha estrutura. Tô conseguindo finalmente abrir meu olhar sobre isso, enxergar pessoas que também passam pela mesma coisa e falar sobre isso", contou.