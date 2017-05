Alexandre Pires passará por operação no ombro após queda

Alexandre Pires precisará passar por uma cirurgia após ter machucado o ombro ao cair no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, no dia 27 de abril. Na última segunda-feira, 8, o cantor apareceu com o braço imobilizado durante vídeo postado em seu Instagram.

"Eu sofri uma queda e tive um problema de deslocamento no ombro, uma luxação. É um problema antigo, mas a idade vai chegando, e chega uma hora que não dá pra suportar", afirmou Alexandre.

Por conta da cirurgia, ele teve que adiar os compromissos marcados para maio, junho e julho.

O acidente aconteceu enquanto o cantor viajava para a gravação do programa Altas Horas, em São Paulo. Ele tropeçou na escada rolante e se machucou. "Eu me desequilibrei na escada do aeroporto de Congonhas e meu ombro se deslocou completamente. Foi uma dor insuportável. Nunca senti nada igual", disse Alexandre Pires em vídeo para o programa.

