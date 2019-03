Alexandre Pato faz surpresa para Rebeca Abravanel durante gravação de programa

Alexandre Pato apareceu de surpresa na gravação do Roda a Roda nesta segunda-feira, 18, enquanto sua namorada Rebeca Abravanel apresentava o programa, televisionado no SBT. A edição vai ao ar nesta terça-feira, 13, às 20h25.

Os dois assumiram o relacionamento no fim do ano passado e já chegaram a viajar juntos para a China, onde o atleta jogava até pouco tempo - antes de rescindir seu contrato com o time chinês Tianjian Quanjian.

A assessoria de imprensa do SBT informou que Pato apareceu na gravação do programa com um buquê de flores e, em contrapartida, recebeu um abraço de Rebeca, uma das filhas de Silvio Santos.