A marca Elegance All Curves traz o segmento plus size para um novo patamar no Brasil ao criar uma colaboração com o renomado estilista Alexandre Herchcovitch. Serão 45 peças da parceria, que chegam às lojas em novembro, junto com a coleção de inverno da marca.

A campanha ainda conta com a modelo francesa Clementine Desseaux, cofundadora do projeto All Woman, que incentiva a representatividade de diferentes corpos e etnias em propagandas com mulheres.

