Alegando não estar preparada, princesa japonesa adia matrimônio com plebeu

A princesa Mako, neta do imperador japonês Akihito, decidiu adiar seu casamento com o plebeu Kei Komuro até 2020. O casal, muito popular na mídia japonesa, havia anunciado o noivado em setembro do ano passado, que seria oficializado no próximo dia 4 de março em cerimônia tradicional japonesa e com o casamento acontecendo em novembro.

Porém, segundo a família imperial japonesa, o matrimônio foi adiado após a princesa Mako perceber que não estava preparada para casar. "Eu quero pensar mais profundamente sobre o casamento e me dar tempo suficiente para preparar para a cerimônia e para a vida de casada", disse a princesa em comunicado obtido pela CNN. "Pedimos desculpas a todos que nos apoiaram", continuou. Os dois se conheceram em 2012 quando estudavam na mesma universidade e começaram a namorar no ano seguinte.

Parte da população japonesa esperava que o casamento de Mako com um plebeu pudesse causar mudanças nas restritivas leis de sucessão ao trono japonês que ameaçam o futuro da família imperial. Só homens podem participar da linha sucessória e mulheres que se casam com plebeus precisam sair da família imperial, tirando seus descendentes da possibilidade de serem incluídos na nobreza.