Alcione coloca Iza ao lado de artistas como Elza Soares e Roberto Carlos

A cantora Alcione utilizou sua conta no Instagram para elogiar a cantora Iza no último domingo, 15. "Há muito tempo eu venho esperando na música do Brasil um acontecimento que me deixasse perplexa e que preenchesse todas as qualidades que um artista precisa", começou.

Em seguida, a cantora citou nomes que considera importantes para a história do País, em diversas áreas, como Pelé, Clara Nunes, Lenine, Marco Nanini, Matheus Nachtergaele, Elza Soares, Chico Anysio, Grande Otelo, Fernanda Montenegro, Roberto Carlos, Maria Bethânia e Chico Buarque.

"E, de repente... Iza! Além de cantar muito, nem precisava ser bonita... mas é! É um acontecimento que dança, canta lindamente. Eu fico muito feliz em falar de Iza e para Iza. Nós, povo brasileiro, merecemos a artista que você é", continuou, antes de 'assinar' a postagem: "Tua fã, Alcione".

A homenageada respondeu os elogios comentando na própria publicação: "Emocionada demais, rainha!!! Que honra!"

Em seguida, compartilhou o texto também em suas redes sociais.

"Quanta gratidão. Não sei nem o que dizer. A primeira vez que estive ao lado dela achei que não fosse conseguir cantar de tão nervosa que eu estava por dividir o palco com esse hino de mulher. Como sou fã. Como admiro e aprendo com você, diva. Obrigada por todo carinho e generosidade, rainha", agradeceu.