Alceu Valença e Moraes Moreira fazem show em São Paulo

Alceu Valença e Moraes Moreira se apresentam nesta sexta-feira, 25, em São Paulo. O show, que integra a festa Sexta Básica, é realizado na Audio, na zona oeste de São Paulo. Os ingressos custam entre R$ 120,00 e R$ 200,00.

Quem abre os trabalhos é Moraes Moreira, que se apresenta ao lado de seu filho Davi Moraes. No repertório, hits da carreira, como Preta Pretinha e Sintonia. Já o pernambucano Alceu Valença sobe ao palco com a cantora Mariana Aydar e toca clássicos como Morena Tropicana e Girassol. Os DJs Thiagão, Tutu Moraes e Fael tocam entre as apresentações.

SERVIÇO

Local: Audio

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 694, tel. 3862-8279

Data: Sexta-feira, 25

Horário: 22h

Preço: De R$ 120 a R$ 200

Site: ticket360.com.br

