Airto Moreira faz show com álbum indicado ao Grammy Latino

Um dos músicos mais importantes e influentes do País, o percussionista catarinense Airto Moreira, 75 anos, voltou ao Brasil para mostrar as músicas de seu álbum Aluê, o primeiro de sua carreira gravado no Brasil com músicos brasileiros. A produção é do baterista Carlos Ezequiel. Moreira, 50 anos de carreira no exterior, vai fazer show no Sesc Pinheiros nesta sexta (21), às 21h. A presença do músico por aqui é reforçada por outro fato: ele concorre a um Grammy Latino na categoria "melhor disco de música instrumental" por Aluê. A premiação será no dia 15 de novembro, em Las Vegas.

O álbum veio com releituras de temas como Misturada, Im Fine, How Are You? e Sea Horse, e ainda três composições novas: Rosa Negra; Não Sei pra Onde, mas Vai; e Guarany. Airto e a banda que o acompanha (Vitor Alcantara, flauta e sax; José Neto, violão e guitarra; Fábio Leandro, piano e teclado; Sizão Machado, baixo; e Carlos Ezequiel, bateria e direção musical) acabam de chegar de uma turnê europeia por França, Alemanha e Inglaterra.

A longa lista de colaboração de Airto como percussionista e baterista inclui nomes como Hermeto Pascoal (ele era um dos integrantes do lendário Quarteto Novo); César Camargo Mariano; Miles Davis (tocou no álbum Bitches Brew). Em 1970, tocou e gravou com o grupo Return to Forever, de Chick Corea, com quem voltou a excursionar em 2007 lançando o CD The Boston Three Party. Há ainda Herbie Hancock, Wayne Shorter, Jaco Pastorius, Dizzy Gilespie, Cannonball Adderley, Lee Morgan, Dave Holland, Keith Jarrek, Jack de Johneke, Ron Carter, John McLaughlin, Quincy Jones, George Duke, Mickey Hart, Paul Simon, Carlos Santana, Michael Brecker, Zakir Hussain, Stanley Clarke e Joe Zawinul. Ele foi eleito pela Revista Down Beat o melhor percussionista do mundo por oito anos consecutivos.

SERVIÇO

Local: Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme 195 - Pinheiros - São Paulo - Tel: (11) 3095. 9400

Data e horário: dia 21 de setembro, sexta-feira, às 21 horas

Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia: estudante, servidor da escola pública, mais de 60 anos, aposentados e pessoas com deficiência), R$ 12 (credencial plena: trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes).