Ai Weiwei é impedido de embarcar para o Brasil

O artista e ativista Ai Weiwei foi impedido de embarcar de Nova York para São Paulo para a Mostra Internacional de Cinema. Weiwei é convidado especial do evento e traz seu filme Human Flow na abertura nesta quarta, 18.

Em seu perfil no Instagram, ele conta que foi impedido de voar pela equipe da United Airlines que alegou que seu visto para o Brasil estava expirado. Weiwei esperou por duas horas no aeroporto antes de voltar ao hotel. Ele também relatou que entrou em contato com a embaixada brasileira e o consulado brasileiro.

Segundo a assessoria da Mostra, o artista conseguiu documento da embaixada brasileira autorizando seu embarque para São Paulo. A informação foi confirmada na rede social de Weiwei. "Esta noite vou tentar voar para São Paulo novamente com o mesmo visto. Gostaria de chegar ao festival o mais rápido possível e sinto muito por perder as entrevistas e a abertura devido a este incidente com a United Airlines", finalizou.