Agenda cultural para este fim de semana tem blues, funk e show de Alcione

Sexta-feira (15)

Dia do Cliente na Corujices

Para hoje, sexta-feira, (15), a loja infantil Corujices Kids & Coisas promove um Happy Hour em comemoração ao Dia do Cliente que promete descontos em toda a loja. A loja fica localizada na Rua Antonio Maria Coelho, 3285.

Funk - O MC Jerry Smith vem à Capital para a primeira edição da festa Funk do Bacana, na Valley Tai, e terá várias participações especiais. Os ingressos custam R$ 70,00.

Horário: 22h

Local: Valley Tai – Avenida Afonso Pena, 6044, Chácara Cachoeira.

Pop/Rock - A banda de pop/rock Avant lança nesta sexta o videoclipe Sonhando com Você e promete uma noite inesquecível aos fãs. A entrada custará R$ 15,00.

Dia: Sexta-feira (15)

Horário:22h

Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186, Centro.

Sábado (16)

Alcione - A cantora Alcione se apresenta no sábado Ondara Palace, os ingressos variam de 150 a 2000 reais. Marrom vai cantar vários de seus sucessos e ainda apresentar algumas canções que entrarão no próximo disco.

Dia: Sábado (16)

Horário: 22h30

Local: Ondara Palace – Rua Desembargador Neto Leão do Carmo, 1464, Jardim Veraneio

Cinema

Taxi Driver - A edição de setembro do Cine Casa apresenta "Taxi Driver" (1976), do diretor americano Martin Scorsese. A entrada custará R$20,00 (inteira) e R$10,00 (meia).

Dia: Sábado (16)

Horário: 14h30

Local: Casa de Ensaio – Rua Visconde de Taunay, 203, Amambaí.

Domingo (17)

Rodohype - Um evento que mistura várias vertentes musicais e tem o intuito de fomentar e fortalecer o cenario underground de Campo Grande. A entrada é gratuita.

Dia: Domingo (17)

Horário: 16h

Local:Backline Studio – Rua Dom Aquino, 730, Centro.

Teatro

Tsunami - A peça tem direção e dramaturgia de Jonathan Andrade e conta a história de uma refugiada, sem lugar, sem destino, mas sobrevivente. A entrada é gratuita.

Dia: Domingo (17)

Horário: 19h

Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo – Rua 26 de Agosto, 453, Centro.

Música

Domingueira de Reggae e Rap – O clássico evento de reggae terá no domingo uma edição especial, com dois estilos musicais, o reggae e rap. A entrada custará R$ 5,00.

Dia: Domingo (17)

Horário: 16h20

Local: Chácara 420 – Rua do Boiadeiro, sn, Jardim Seminário.

Para as crianças

Para os pequenos tem contação de histórias na Brinquedoteca Happy Kids na sexta às 17h30, na brinquedoteca. São 21 reais por hora, na Rua das Garças, 1600.

No sábado tem Teatro de Fantoches na Loja Tyrol das 10h30 às 11h30. Na Rua Antônio Maria Coelho, 2759, o evento é gratuito.

Tem também oficina de arte, contação de histórias e cinema no Sesc Morada dos Baís. Tudo gratuito.

Domingo tem o Espetáculo A Bela e a Fera no Palácio Popular da Cultura, às 18 horas, o preço dos ingressos varia de 80 a 140 reais e devem ser adquiridos em um dos pontos de venda ou pelo site do Guichê Web. Crianças de até 2 anos (de colo) não pagam. De 2 a 14 pagam Meia-entrada.

Pontos de venda:

1/4 Colchões – Av. Afonso Pena, 3.835

Sésamo Gelato e Café – R. Antônio Maria Coelho, 3.443 (entre Espírito Santo e Goiás)

1+1 – Shopping Campo Grande – 2º Piso

Ainda no domingo, as crianças se divertem com a peça Alice no País das Maravilhas no Shopping Bosque dos Ipês e o Pequeno Príncipe no Teatro Glauce Rocha. Ambos são gratuitos.

