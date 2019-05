'After Life' traz Ricky Gervais como viúvo que não supera a morte de sua mulher

Vale a pena dar uma conferida em uma série da Netflix. Com apenas seis episódios, com cerca de 30 minutos cada um, já tem confirmada uma segunda temporada. Criada, dirigida e protagonizada Ricky Gervais, After Life acompanha a vida do rabugento e solitário Tony, que ficou viúvo e não consegue superar sua perda. Trata-se de uma comédia dramática, que aborda luto e depressão, mas com toques de humor. Tony passa por esse momento doloroso, mas parece que quer que todos se sintam mal também.