Aerosmith cancela turnê pela América do Sul após Steven Tyler passar mal

"Lamentavelmente, devido a problemas inesperados de saúde, o vocalista Steven Tyler teve de pedir ajuda médica e foi informado sobre sua impossibilidade de viajar e de atuar. Portanto, os quatro últimos shows da turnê pela América do Sul serão cancelados", diz o comunicado enviado pela banda Aerosmith e por seu empresário ao Stgo Rock City, festival que levaria algumas das bandas que passaram pelo Rock in Rio a Santiago nos dias 29 e 30. Aerosmith não toca mais, mas Guns N'Roses e The Who estão confirmados.

O comunicado enumera as demais cidades onde a banda liderada por Tyler se apresentaria: Curitiba (nesta quarta, 27, na Pedreira Paulo Leminski), Rosário, na Argentina, e Monterrey, no México. A informação foi confirmada pela produção brasileira, que vai reembolsar os fãs.

O documento traz ainda uma mensagem de Steven Tyler: "Para todos na América do Sul ... Brasil, Chile, Argentina e México .... Desculpe-me e sinto que decepcionei vocês... Não poderei fazer os últimos quatro shows desta turnê. Por ordens médicas, eu voei de volta para os Estados Unidos na noite de domingo após o show em São Paulo. Por favor, não se preocupem... A minha vida não está ameaçada, mas preciso lidar com isso imediatamente, descansar um pouco, receber cuidados médicos imediatamente para sustentar e manter minhas futuras performances... Eu prometo que voltarei ... infelizmente, a saúde não espera e é algo que não consigo agendar em meio aos nossos shows ... Como dizem: 'Nós humanos fazemos planos, e Deus ri'. Eu amo todos vocês e estarei de volta com vocês em breve."

Steven Tyler passou mal após a apresentação em São Paulo e já está em casa tratando um problema, comenta-se, renal.

