Aeroporto Internacional do Rio inicia ações de carnaval

O carnaval no Aeroporto Internacional Tom Jobim – RIOgaleão começa a partir de amanhã (23), quando os cerca de 400 mil passageiros nacionais e estrangeiros esperados para o período de folia serão recebidos com ações que deixarão a unidade aeroportuária no ritmo do carnaval. Todas as atrações serão gratuitas e abertas ao público.

Em uma dessas ações, o piso do desembarque do Terminal 2 conhecerá um novo espaço em formato de casa. Trata-se do Lounge RIOgaleão Folia. No local, decorado com adereços carnavalescos, os visitantes poderão conhecer a história do carnaval carioca, por meio de imagens.

Segundo informou hoje (22) a assessoria da concessionária RIOgaleão, além da exposição, o público poderá aprender, em oficinas, a produzir estandartes de blocos de rua, aproveitando sobras de tecidos. Os foliões poderão ainda se maquiar no espaço e sair dai direto para os blocos, improvisando fantasias na hora, com o uso de retalhos. Um fotógrafo estará à disposição dos passageiros e registrará todas as produções criadas no local, com auxílio de máquinas antigas.

Os estandartes e fantasias poderão ser levadas pelo público como lembrança. As oficinas de estandartes e fantasias ocorrerão amanhã (23) e sexta-feira (24) das 14h às 22h. No sábado (25), as atividades funcionarão das 8h às 16h.

As surpresas não param por aí. O Bloco RIOgaleão Folia, montado para a concessionária do aeroporto internacional do Rio de Janeiro com integrantes de blocos tradicionais do carnaval carioca, animará os passageiros e o público presente com marchinhas clássicas. A intenção, disse o diretor Comercial e de Estratégia Corporativa da RIOgaleão, Gabriel França, é passar o clima carnavalesco para todos desde o momento em que os passageiros chegam ao aeroporto. "Nós queremos que os passageiros sintam essa energia e vivenciem essa experiência logo que chegarem à cidade pelo aeroporto. Nosso objetivo é conectar ainda mais as pessoas e mostrar a alegria do Rio de Janeiro", disse França.

O bloco será aberto ao público e ocorrerá nos pisos do embarque e desembarque do Terminal 2, amanhã, das 20h às 21h, e, na sexta-feira, das 8h às 9h.

O Aeroporto Internacional Tom Jobim apoia este ano a campanha nacional Respeitar, Proteger e Garantir, que pretende conscientização a população contra a violência sexual e a exploração do trabalho infantojuvenil na cidade.

