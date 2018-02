Advogado Douglas de Oliveira lança livro que retrata os contratos de locação em shopping

Douglas explica que nesse contrato existe o aluguel em dobro no final do ano, aluguel mínimo, aluguel percentual, condomínio, fundo de promoção, o que torna um contrato oneroso - Divulgação

O advogado Douglas de Oliveira Santos, que há seis anos atua advogando para shopping centers, lança seu primeiro livro com o tema voltado às locações em centros de compras. O advogado já participou de outras obras, escrevendo seis capítulos de outros livros, no qual é co-autor.

Segundo explicou o advogado, o livro surgiu de seu mestrado em Direito Empresarial. A tese de mestrado foi sobre contratos de locações existentes nos shoppings.



Assim, Douglas comenta que uniu a experiência profissional com a questão acadêmica na elaboração da obra literária. No livro “Shopping Center – O contrato de locação no contexto dos negócios jurídicos e da boa fé”, o autor e advogado Douglas de Oliveira faz um relato sobre como surgiram os shopping centers no Brasil e no mundo, quem são as pessoas envolvidas, até chegar ao ponto que trata especificamente do contrato de locação das lojas no estabelecimento, que é a questão mais complexa do shopping.

Douglas explica que nesse contrato existe o aluguel em dobro no final do ano, aluguel mínimo, aluguel percentual, condomínio, fundo de promoção, o que torna um contrato oneroso. “No livro trato de todas essas cláusulas do contrato de locação, para no final ter uma conclusão, que na minha concepção não é um contrato leonino. É um contrato justo, porque ambas as partes envolvidas visam lucro”, esclarece.O lançamento acontece no dia 28 de fevereiro, às 19h, no Diamond Hall, na avenida Mato Grosso, 4.840.