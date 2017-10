Adriane Galisteu derruba Faustão durante o quadro 'Dança dos Famosos'

O programa Domingão do Faustão, da Globo, contou com uma situação inusitada no último domingo, 8. Durante o quadro Dança dos Famosos, a participante Adriane Galisteu não se conteve após tirar a nota máxima de todos os jurados e acabou derrubando o apresentador Fausto Silva em sua comemoração.

Galisteu vibrava a cada nota dez que recebia, tanto do júri artístico quanto do técnico. Quando a última nota foi proferida, primeiramente ela comemorou com seu professor e parceiro de dança. Não satisfeita, saiu correndo para abraçar o Faustão.

No entanto, ele não estava atento e não viu a atriz se aproximando. Quando se deu conta, era tarde demais e a também apresentadora já estava abraçada ao seu pescoço.

Desequilibrado, caiu de joelhos. "Estou esperando faz tempo uma mulher pular no meu cangote e isso nunca aconteceu", brincou o apresentador para mostrar que não se incomodou com o incidente.

"Senti como se o João Guilherme tivesse pulado em mim: um trator", comparou Fausto, fazendo referência a um de seus filhos. E ainda relembrou outro tombo durante o programa: "Já caí no quadro Sexolândia, mas apresentando, não praticando".

