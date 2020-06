Administração integra atividades da 4ª Semana Nacional dos Arquivos

No Estado, as ações são lideradas pela Coordenadoria Especial de Gestão Documental, órgão vinculado à SAD - (Foto: SECOM MS)

A Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) integra as atividades relacionadas à 4ª Semana Nacional dos Arquivos em Campo Grande, que acontece até 12 de junho, com participação da Coordenadora Especial de Gestão Documental, Doralice Martins, como conferencista na programação organizada pela Fundação de Cultura do Estado.

Na mesa temática “Gestão Documental no Século XXI: Acesso da Sociedade ao Conhecimento”, Doralice abordou aspectos relacionados à importância do tratamento dos documentos na sua produção. “Essa é uma discussão necessária para que tenhamos a informação guardada, preservada”, destaca.

Referência na área, Mato Grosso do Sul compartilha experiências bem-sucedidas com outros entes da federação, através de formações e também integra comissões de avaliação documental em todas as unidades gestoras da administração pública estadual, além de atender as normas e diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Arquivos.

No Estado, as ações são lideradas pela Coordenadoria Especial de Gestão Documental, órgão vinculado à SAD, que tem a coordenação de Doralice Martins, historiadora com experiência de quatro décadas na área e responsável pela CEGD desde 2011. Também integram a coordenadoria, os servidores Simery Jara, Lucas Salvino, Lisandra Pagnoncelli, Philipi Tinelo e Geni Pasinotto.

Durante a conferência, também serão apresentados curtas-metragens com uso de material do acervo/arquivo “MS 40 anos em Histórias Cinematográficas”. Também integraram a mesa temática, Débora Resstel Ribeiro, arquivista do Arquivo Central da UFMS, Douglas Alves da Silva; Historiador do Arquivo Público Estadual, do vereador Eduardo Romero, o gestor de Mídia do SBT/MS, Odil Santana e a Coordenadora do Arquivo Histórico de Campo Grande, Rosilene de Melo.