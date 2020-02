Adele revela que vai lançar novo álbum em setembro

A cantora britânica Adele está preparando um novo álbum para ser lançado em setembro, como ela mesma revelou durante uma apresentação na cerimônia de casamento de uma amiga, cuja gravação foi divulgada por meio das redes sociais. No arquivo de áudio, publicado pela revista Variety, a artista pede aos participantes do evento que fiquem de olho no seu próximo trabalho, em sete meses.

Na apresentação particular, durante o casamento da escritora Laura Dockrill, colega da cantora na BRIT School, Adele surpreendeu o público com uma das músicas de seu segundo álbum, Rolling in the Deep, assim como versões das Spice Girls (Spice Up Your Life), Candi Staton (Young Hearts Run Free) e Beyoncé (Crazy in Love).

O representante da cantora se recusou a falar com a Variety sobre o suposto novo álbum, mas já há nas redes sociais rumores sobre um novo projeto faz alguns meses.

Adele já ofereceu uma pista sobre o possível lançamento do álbum em maio passado, quando revelou que 30 será uma gravação em "drum and bass", um estilo de música eletrônica surgido nos anos 1990.

A cantora obteve sucesso em 2011, com o álbum 21, e bateu recordes de vendas quatro anos depois com 25, que vendeu mais de 3,3 milhões de cópias nos Estados Unidos logo em sua primeira semana nas lojas.