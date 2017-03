Adele desiste de usar fogos de artifício em show após incidente com seu filho

Na última terça-feira, 28, Adele fez sua primeira apresentação na Austrália, em Perth. Durante o show, ela disse a plateia que a ideia inicial era que quando ela cantasse "Set Fire to the Rain" fosse apresentado um espetáculo de fogos de artifício. No entanto, um incidente fez com que ela mudasse os planos.

Durante a passagem de som no dia anterior à apresentação, Angelo, filho da cantora, estava assistindo à mãe quando restos dos fogos caíram em seu olho. Não aconteceu nada sério, mas Adele optou por não usá-los no show.

Depois de relatar o incidente, a cantora inglesa disse ao público: "quem quer fogos faz barulho", e o público reagiu. "Diga 'boo' quem não quer nada em seus olhos", e poucos responderam. "Ok, na próxima vez usaremos", finalizou.

