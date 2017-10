Adam Sandler coloca a mão na perna de Claire Foy durante programa de TV

Na última sexta-feira, 27, Claire Foy, Emma Thompson, Cara Delevigne e Adam Sandler foram convidados do programa The Graham Norton Show. Em um momento do programa, Sandler colocou as mãos duas vezes nas pernas de Claire, o que gerou algumas reações nas redes sociais.

Para alguns internautas, a atitude de Sandler foi desnecessária e deixou Claire incomodada. Por conta dos comentários, nesta segunda-feira, 30, a atriz resolveu se pronunciar sobre o ocorrido.

Em um comunicado enviado ao DailyMail, a atriz disse que não houve nenhum problema. "Nós não acreditamos que o gesto de Adam teve qualquer intenção e não causou desconforto nenhum a Claire", disse uma representante da atriz ao jornal.

O ator ainda não se pronunciou.