Acusações contra Jussie Smollett são retiradas por promotoria

O ator Jussie Smollett, que foi indiciado por 16 crimes no início do mês, teve todas as acusações retiradas pela promotoria nesta terça-feira, 26. As informações são do TMZ.

"Hoje, todas as acusações criminais contra Jussie Smollett foram retiradas e seu histórico foi limpo. Jussie foi atacado no dia 29 de janeiro por duas pessoas que ele não conseguiu identificar. Ele foi uma vítima que foi difamada", disse o advogado do ator de Empire.

A promotoria revisou os fatos, inclusive o trabalho voluntário de Smollett na comunidade de Chicago, e chegou à conclusão de que essa era a resolução mais apropriada para o caso.

Entenda o caso

Em janeiro de 2019, Jussie Smollett foi hospitalizado após sofrer um ataque supostamente racista e homofóbico. No decorrer das investigações, a polícia levantou a suspeita de que o ator da série Empire teria contratado dois homens para encenar a agressão, porque estava sendo cotado para deixar a série.

Smollet acabou sendo preso, mas foi liberado após pagar uma fiança de 300 mil dólares (aproximadamente R$ 1 milhão). No início do mês, a polícia de Chicago indiciou o ator por 16 crimes sob a acusação de falsa denúncia às autoridades.

Por conta da polêmica, o personagem Jamal Lyon, interpretado pelo ator, foi cortado dos dois últimos episódios da série Empire para evitar "transtornos adicionais" no set de filmagem da produção.