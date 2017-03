Acompanhando o namorado e rapper The Weeknd, Selena Gomez desembarca em SP

Os fãs paulistanos sonhavam com a possibilidade de ver Selena Gomez no Brasil. Pois cumpriu-se. Acompanhando o namorado The Weeknd, que se apresenta neste domingo, 26, no Lollapalooza, a cantora e atriz desembarcou, na noite de sábado, 25, no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo.

O casal já havia estado junto em viagem recente à Colômbia, onde o rapper também fez show. Na tentativa de despistar a imprensa, Selena e Abel apareceram no saguão de desembarque com os rostos cobertos e cercados de seguranças, mas não surtiu efeito. Ao vê-la, os fãs simplesmente enlouqueceram. Simpática, a artista decidiu parar e atender os 'selenators', tirando selfies e dando autógrafos.

