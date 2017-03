ACICG traz à Capital autor de best selers para evento exclusivo às mulheres

Para celebrar o mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) realiza no dia 30 de março, no Yotedy Buffet a palestra ‘Guerreiras não nascem prontas’, ministrada pelo escritor, Dr. José Luiz Tejon.

José Luiz Tejon é mestre em Arte e Cultura pela Universidade Mackenzie e Dr. em Pedagogia da Superação pela UED – Universidade de La Empresa, no Uruguai. Professor convidado da Audencia Business School – França (Master Science em Food Management), Coordenador Acadêmico de Programas da FGV In Company e Coordenador do Núcleo de Agronegócio da Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM/SP. A partir de 1 de outubro de 2015 passou a integrar o Hall da Fama pela Academia Brasileira de Marketing e recebeu Prêmio Destaque Imprensa pela AEASP em 2016. Ele também é autor dos livros Guerreiros não nascem prontos (lançamento), e dos best sellers: O Vôo do Cisne, A Grande Virada, e O Código da Superação.

Além da palestra, as participantes terão à disposição um coquetel, uma excelente oportunidade de networking, e acompanharão o lançamento do novo livro de José Luiz Tejon “Guerreiros não nascem prontos”. O gestor da Escola de Varejo da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, Moacir Pereira Junior lembra que os eventos para as mulheres sempre surpreendem. “Queremos que as participantes se sintam valorizadas não apenas pelo evento, mas principalmente pelo conteúdo, por isso também é importante o momento para troca de cartões”, acredita.

Ele completa dizendo que o tema foi escolhido com a intenção de ampliar a percepção feminina para a forma genial com que ela emprega seus sentidos natos. “Por isso convidamos empresárias, lideres, mulheres guerreiras nascidas para interpretar distintos papéis, mães, esposas, filhas, mulheres que são personalidades apaixonadas, cuidadoras e consideradas as porta-vozes mais confiáveis, a participar junto conosco”, finaliza.

Serviço: A palestra ‘Guerreiras não nascem prontas’ acontece no dia 30 de março, às 19h, no Buffet Yotedy. Os convites dão direito ao coquetel e podem ser adquiridos na Associação Comercial, das 8h às 18h. Mais informações pelo telefone (67) 3312-5058.

