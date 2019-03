'Acho um absurdo quem não vai ao SPFW se não receber cachê', diz Camila Coutinho

Considerada uma das pioneiras no mercado dos blogs de moda no Brasil, a influenciadora digital Camila Coutinho comentou sobre a crescente profissão em entrevista ao canal no YouTube do jornalista Alvaro Leme.

No ramo há 13 anos, Camila fala sobre a preocupação em não deixar de acompanhar a moda nacional: "Acho um absurdo quem não vai ao São Paulo Fashion Week (SPFW) se não receber cachê". Quando não está no Brasil, ela escala alguém para representar o blog Garotas Estúpidas na cobertura do evento.

Na entrevista, Camila revelou que não possui desavenças com qualquer colega de profissão. "Eu tenho poucas amigas e muitas colegas. Não tenho um mau relacionamento com ninguém e acredito que isso é uma coisa que está cada vez mais melhorando", disse.

Assista à entrevista na íntegra:

