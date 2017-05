'Acho que estaria ok se tudo acabasse', diz Selena Gomez sobre sucesso

Durante o baile do MET 2017, diversas personalidades foram entrevistadas pela página Humans Of New York, conhecida por trazer breves histórias a respeito de pessoas que andam pela cidade americana. Entre elas estava a cantora Selena Gomez, que falou sobre sua relação com o sucesso.

"Eu me sinto como se estivesse no início, mas penso que estaria tudo bem se tudo fosse embora. Trago isso da minha mãe. Desde o momento em que comecei a cantar, ela sempre me lembrou que tudo isso é um privilégio, e pode ser tirado de mim a qualquer momento", declarou a cantora.

Em seguida, concluiu: "Cantar não é a forma como eu defino a mim mesma. Eu tento manter minha identidade enraizada nas minhas amizades e minha fé".

