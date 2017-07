Abrigo nos EUA resgata gato de 14 quilos

Na última segunda-feira, 17, o abrigo Chatham County Animal Shelter, em Pittsboro, Carolina do Norte, nos Estados Unidos, recebeu mais um gato abandonado. Até aí, nada de novo, já que o local recebe animais abandonados o tempo todo. Porém, quando a equipe viu o gato, percebeu imediatamente que não se tratava de um felino comum: ele tem 14 quilos.

Os funcionários ficaram totalmente impressionados com o tamanho do gato, e mais chocados ainda que a um gato desse tamanho foi abandonado, então concluíram que, antes, ele viveu em algum lugar com amplo acesso à comida - se não, não teria engordado tanto.

Então o abrigo publicou uma foto do animal em sua página do Facebook, a fim de encontrar o dono do gato. Nos comentários, muitas pessoas perguntaram se a foto havia sido editada, já que não poderiam acreditar que realmente existisse um gato tão grande - mas ninguém encontrou o dono do animal.

O abrigo não teve problema algum em manter o animal, mas só tinha um probleminha: ele não sabia na gaiola. Então os funcionários decidiram abrigar o gato na sala de descanso, e ele ficou muito feliz nos armários do local.

O gato gigante ainda não tem nome, mas ele será colocado para adoção na próxima segunda-feira, 24, se seu dono não aparecer.

